МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению бюджета позволят дополнительно поддержать регионы, в том числе — возродить пассажирские речные перевозки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин заявил о важности идеологии для бюджета

"Они направлены на дополнительную поддержку граждан и регионов, а также технологическое развитие нашей страны. В поправках учтены предложения, которые мы обсуждали летом в ходе выездных совещаний Совета Государственной Думы. Речь, в частности, идет о возобновлении пассажирских речных перевозок, о продлении госпрограммы социально-экономического развития Калининградской области до 2030 года, о реализации программы развития Республики Карелия, а также о поддержке Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина", — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в поправках ко второму чтению, работу над которыми депутаты и правительство вели совместно, отражены приоритеты, обозначенные в постановлении Госдумы в ходе первого чтения.

"Так, на развитие Калининградской области предусмотрено финансирование на три ближайших года в объёме 72,9 миллиарда рублей. Ранее соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Это важно, учитывая особое положение региона, наиболее сильно испытавшего на себе давление западных санкций, – сказал Володин.

Пять миллиардов рублей будут направлены на поддержку центра подготовки космонавтов, отметил он. Эту поправку депутаты подготовили по инициативе Валентины Терешковой, за освоением космоса – будущее нашей страны, залог ее технологического развития, подчеркнул Володин.

"Еще один приоритет — развитие внутреннего пассажирского речного транспорта: 16 регионов нашей страны расположены на Волге. Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее 1 млрд рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок. В результате диалога с правительством РФ необходимые средства будут выделены. Их ждут жители Нижегородской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областей и других регионов Поволжья, особенно в малых городах", — сказал спикер ГД.

Володин также подчеркнул, что ко второму чтению бюджета распределено 264 из 274 трансфертов регионам в сумме 3,2 триллиона рублей. Это, в том числе, почти 9 миллиардов рублей ежегодно на дотации 38 военным городкам, также продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов — на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей ежегодно, будут решены вопросы дополнительного финансирования создания системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, модернизации колледжей, обучения старшеклассников современным языкам программирования и многие другие.

"Несмотря на беспрецедентное количество санкций, наша экономика укрепляется. В бюджете предусмотрены необходимые средства для выполнения социальных обязательств государства – увеличения пенсий, зарплат, детских пособий, и одновременно создаются условия для развития страны", – заключил он.