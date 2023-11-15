МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые наработки для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках "Транспортной недели 2023". Россия впервые за XXI век покажет тяжелый самолет за рубежом

"Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки", — сказал он.

Он отметил, что в данный момент России с её огромными территориями не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации.

Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО "Туполев", входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации).