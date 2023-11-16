МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. До конца декабря следует получить налоговые вычеты по доходам и излишне переплаченные налоги за 2020 год. За какими еще выплатами нужно обратиться в оставшиеся полтора месяца, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам напомнили о налоге, который надо оплатить до 1 декабря

Налоговый кодекс предусматривает стандартные вычеты, которые позволяют снизить размер НДФЛ для родителей и опекунов несовершеннолетних детей, "чернобыльцев", инвалидов 1-2 группы, инвалидов с детства. Стандартный вычет применяется работодателем с 1 января, если работник заявит о нем до 31 декабря этого же года и подтвердит документально свое право на вычет.

"Поэтому до конца года нужно подать заявление на вычет тем работникам, к которым он еще не был применен, хотя соответствующее право у них было", — отмечает юрист.

Если гражданин не работает по трудовому договору и хочет самостоятельно применить стандартный вычет для снижения НДФЛ со своих доходов, например, полученных от сдачи жилья или при продаже недвижимости до истечения минимального срока владения, он также может подать декларацию в ФНС.

По социальным вычетам до конца декабря работающие граждане могут обратиться в ФНС (через кабинет налогоплательщика), чтобы оформить вычеты за оплаченные в этом году медицинские, образовательные или физкультурно-оздоровительные услуги. Также, по словам Соловьева, в этом году истекает трехлетний срок для получения социальных вычетов за 2020 год — тем, кто имеет на это право, стоит ускориться. Аналогично и с имущественными вычетами. Россиян предупредили, кто должен заплатить новый налог за 2023 год

Также юрист напомнил, что в течение трехлетнего периода можно вернуть суммы излишне уплаченного налога. К примеру, если человек получил право на льготу, но по какой-то причине не пользовался ей. Поэтому до января важно успеть обратиться в ФНС тем, кто переплатил налог в 2020 году. В следующем году ФНС откажет в его возвращении.

Следует быть особенно внимательными с соблюдением сроков по следующим выплатам:

пособие по безработице в повышенном размере (исходя из среднемесячного заработка) — если обращение за ним последовало в течение 12 месяцев после увольнения гражданина;

пособие по больничному листу — в течение 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности;

пособие по беременности и родам — в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком — в течение 6 месяцев со дня исполнения ребенку 1,5 лет.

Юрист советует тщательно изучить свой текущий правовой статус, перечень полагающихся выплат от государства, а также соблюдать сроки обращения и предоставления документов.