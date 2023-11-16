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Минтранс рассказал о тысячах беспилотников в реестре Росавиации
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Уже сотни тысяч беспилотников зарегистрированы в реестре Росавиации, а до 2030 года их будут миллионы, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума "Транспортная... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, впк, экономика, технологии, россия, минтранс, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Уже сотни тысяч беспилотников зарегистрированы в реестре Росавиации, а до 2030 года их будут миллионы, заявил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума "Транспортная неделя — 2023".
"Вы прекрасно знаете, что Росавиация уже ведет реестр авиационных беспилотников от 250 грамм до 30 килограмм, и там уже сотни тысяч зарегистрировано беспилотников авиационных. И мы прекрасно понимаем, что на горизонте до 2030 года это будут миллионы", — сказал он.
Баканов отметил, что говорить про перевозку людей беспилотниками пока рано в связи с требованиями безопасности. Однако представить логистику в труднодоступные районы России без них уже сложно. Беспилотники кратно удешевляют процесс логистики.