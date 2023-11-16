МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Экономика России практически восстановилась до показателей февраля 2022 года, несмотря на западные санкции, передает Bloomberg. Санкциям вопреки. Экономика России удивляет европейцев

"Российский бизнес использует крайне необычные решения", — сказано в публикацию.

По мнению американского лидера Джо Байдена, ограничения со стороны Запада должны были привести к обрушению рубля и надломить российскую экономику. Но, вопреки всему, рубль восстановился после после того, как достиг рекордно низкого уровня после начала конфликта на Украине.

По словам агентства, российский банковский сектор является ярким примером того, как экономика России противостоит ограничительным мерам. Несмотря на то что Сбербанк и другие крупные банки были отключены от международной платежной системы SWIFT, Сбербанк ожидает получить рекордную прибыль в этом году.

Продажи энергоносителей также возросли благодаря способности России находить новых партнеров. Ключевые секторы российской экономики адаптируются и восстанавливаются после международных санкций, заключили авторы публикации.