САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя — ПРАЙМ. Делегация РФ рассказала участника саммита АТЭС о росте и диверсификации российской экономики, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. Российская экономика за девять месяцев выросла на 2,9 процента

"Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растет, диверсифицируется. Причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих", — сказал он журналистам.

По его словам, до участников саммита довели информацию о рекордно низком уровне безработицы в России в 3%.

"Выросли реальные доходы населения на 7,5% при инфляции 6%", — указал Оверчук.

Он добавил, что российская делегация также заявила участникам о серьезном отношении к обязательству прийти к углеродной нейтральности к 2060 году.

"Мы еще раз довели до партнеров, что Россия взяла на себя обязательство прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, мы активно работаем над этим, разрабатываем финансовые инструменты для этого", — отметил вице-премьер.

Он напомнил, что у России "есть углеродный проект на острове Сахалин, который реализуется, есть программа".

"Мы ожидаем, что на острове в ближайшем будущем будет достигнута углеродная нейтральность. Эти инициативы сегодня реализуются нашей страной, и мы очень серьезно относимся к проблеме климата", — заключил Оверчук.

Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.