МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Киев оказался в тупике из-за провального контрнаступления, и теперь Запад склоняет Зеленского к переговорам в обмен на вступление в ЕС и восстановление страны, пишет TIME. В США неожиданно высказались об украинском конфликте

Распиаренное контрнаступление Украины не принесло большого результата, усилив опасения на Западе, что американские и европейские налогоплательщики финансируют все более дорогостоящую и бессмысленную кампанию, пишет автор статьи Иэн Бреммер.

Российские же силы, по его оценке, напротив, успешно отражают украинские удары и не сдаются, что позволяет Москве контролировать около 18 процентов территории Украины.

Не на руку Украине и ситуация в секторе Газа, на которую все больше отвлекаются в Вашингтоне и европейских столицах. Финансы и оружие, которые могли бы достаться ​Киеву, теперь направят на поддержку Израиля и гуманитарную помощью палестинцам.

На этом фоне западные лидеры, как пишет Бреммер, предупреждают президента Украины Владимира Зеленского, что время работает против него. Все более тревожные сигналы звучат непублично, но настойчиво.

Проблема в том, что попытки Запада подтолкнуть Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным пока ни к чему не привели. Зеленский не может ни вернуть, ни уступить территории, отошедшие к России. Байден одобрит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

В качестве пряника Киеву могут пообещать помощь в восстановлении страны, но за счет конфискованный российских активов, уточняет автор. Еще один утешительный приз — обещание членства в ЕС и даже полноправное участие в НАТО. Но звучит все это нереалистично — члены альянса по обе стороны Атлантики будут возражать против переброски войск и оружия в Украину.

В то же время Москва может позволить себе "подождать и посмотреть, что произойдет с поддержкой Запада в следующем году". А значит, ситуация — тупиковая и продлится, скорее всего, еще как минимум год — до новых выборов в США, заключает Иэн Бреммер.