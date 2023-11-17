МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России совместно с крупнейшими кредиторами обсуждает разработку независимой платформы для комплексного урегулирования долгов граждан, заявил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков на всероссийской конференции НАПКА. Подсчитана динамика отданных коллекторам долгов с кредиток

"Сейчас мы совместно с крупнейшими кредиторами находимся в диалоге и обсуждаем создание некой независимой платформы, в рамках которой было бы возможно такое взаимодействие. То есть и заемщик, и кредитор с помощью платформы могли бы уведомить других кредиторов о факте, во-первых, просрочки, во-вторых, с помощью нее направить и выработать свои предложения по комплексному урегулированию, то есть реструктуризации всех кредитов, которые есть",- сказал он.

Ранее в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила на законодательном уровне сделать обязательным для банков стандарт по комплексному урегулированию долгов граждан перед несколькими кредиторами.

На сегодняшний день этот стандарт соблюдают 11 банков, в том числе крупнейшие. Более 4 тысяч проблемных случаев было урегулировано по этому стандарту, рассказала тогда глава регулятора.

ЦБ в апреле предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию, выпустив стандарт защиты прав и интересов заемщиков — физических лиц при урегулировании задолженности.

Согласно этому стандарту, заемщик, столкнувшийся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, может обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.