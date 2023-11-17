КАЛИНИНГРАД, 17 ноя — ПРАЙМ. Крупные агропромышленные проекты, запускаемые в Калининградской области, усиливают потребность в рабочей силе в сельском хозяйстве, поэтому необходимо привлекать релокантов и безработных, заявил губернатор Антон Алиханов. Сбежавшие релоканты начали возвращаться в Россию, сообщила FT

"Первое — программа релокации… Я попрошу… предложения свои сформированные мне доложить, потому что мы с вами видим объем рабочих мест, которые создаются и декларируются… Это одна часть… И 2600 тысяч безработных. Ровно столько, сколько не хватает сейчас в сельском хозяйстве. Надо понять, может, их переобучить, как-то дополнительно образовать", — отметил Алиханов.

По словам губернатора, на встрече с акционерами компании "Атлантис" он был поражен объемом инвестиций, которые концерн планирует вложить в свои проекты в регионе. Это включает создание трех молочных комплексов с общим числом дойного стада в 17 тысяч голов, а также строительство завода по производству сыров. Ожидается, что эти проекты создадут 970 новых рабочих мест.

Ранее уже сообщалось о реализации крупного проекта по созданию картофельного кластера в Калининградской области. Все эти проекты с большими инвестициями увеличивают потребность в рабочей силе в регионе и предоставляют возможности для решения проблемы безработицы, отметил глава региона.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что покинувших Россию и желавших победы Украине релокантов в случае возвращения обеспечат Магаданом. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе живут и работают прекрасные люди, настоящие патриоты, здесь ждут образованных и талантливых специалистов. По его словам, Магадан не примет предателей и релокантов.