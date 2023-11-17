Правительство увеличило число наркотиков, подлежащих контролю в России
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российские власти увеличили количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, за которыми будет установлен контроль на территории страны.
Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ перечислил 23 новых прекурсора, которые нужны для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной версией уже включенных в перечень прекурсоров.
Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфитамины.
Нововведение должно затормозить растпространение наркотических средств и психотропных веществ и уменьшить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфитамины.
Отмечается также размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.
Постановление вступает в силу спустя 120 дней после опубликования.
https://1prime.ru/News/20231117/842301010.html