МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Судебный запрет в ФРГ на перераспределение невостребованных кредитов размером в 60 миллиардов евро повлечет за собой тяжелые краткосрочные последствия для немецкой экономики, рассказал изданию Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Краткосрочные последствия тяжелые. В долгосрочной перспективе мы можем получить преимущества. Сейчас мы вынуждены модернизировать экономику с меньшими государственными субсидиями", — сказал министр.

Отмечается, что под преимуществами имеется в виду повышение эффективности экономики посредством снижения бюрократии, развитие технологий и привлечение частного капитала. По словам Линднера, в ближайшее время экономика столкнется с нехваткой средств госфинансирования, предназначенного для обновления экономики и инфрастрктуры.

Как заключил министр, правительство работает над "новыми концепциями" в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее конституционный суд Германии своим решением признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.