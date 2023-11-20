МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за санкций российские туристы меньше ездят по Европе, но миллионы граждан этой страны продолжают активно путешествовать по всему миру. Издание Die Welt изучило маршруты россиян.

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После начала специальной военной операции на Украине и последовавшей санкционной блокады российским туристам стало значительно труднее путешествовать. Теперь их нечасто встретишь в Германии, отмечает автор статьи Тим Дальдруп.

Однако миллионы россиян все еще выезжают на отдых, причем в солнечные и тропические страны. В тройку фаворитов входит Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — те же места популярны и у немцев.

Только за первые шесть месяцев 2023 года число туристов из России в Таиланде выросло на 1000 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, приводит цифры Die Welt. К концу июня в этой стране зафиксировали почти 792 тысяч туристических поездок из России.

За тот же период курорты Турции приняли около 2,6 миллиона россиян. В этой страну из России можно улететь шестью прямыми рейсами. Объединенные Арабские Эмираты посетили 800 тысяч российских туристов. Только в Дубае в период с января по май 2023-го побывало полмиллиона гостей из России.

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Египет, занимающий четвертое место по популярности, отчитался о примерно 750 тысячах отдыхающих из России. На Шри-Ланке и Мальдивах побывали около 110 тысяч россиян.

Более того, подчеркивает автор статьи, российская авиакомпания "Аэрофлот" летает прямыми рейсами на Гоа. А в начале июля после длительного перерыва были возобновлены перелеты из Москвы на кубинский остров Варадеро.

В Европу, напротив, поток туристов драматически сократился. В 2022-м в страны ЕС прибыло на 84 процента меньше российских туристов, чем в 2021-м. Но все же россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрии, Греции или Италии. Больше всего в прошлом году выдала Испания: по данным шенгенской визовой статистики, около 154 тысяч виз. 

 