МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за санкций российские туристы меньше ездят по Европе, но миллионы граждан этой страны продолжают активно путешествовать по всему миру. Издание Die Welt изучило маршруты россиян. Подсчитана динамика покупки россиянами путевок на Новый год

После начала специальной военной операции на Украине и последовавшей санкционной блокады российским туристам стало значительно труднее путешествовать. Теперь их нечасто встретишь в Германии, отмечает автор статьи Тим Дальдруп.

Однако миллионы россиян все еще выезжают на отдых, причем в солнечные и тропические страны. В тройку фаворитов входит Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — те же места популярны и у немцев.

Только за первые шесть месяцев 2023 года число туристов из России в Таиланде выросло на 1000 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, приводит цифры Die Welt. К концу июня в этой стране зафиксировали почти 792 тысяч туристических поездок из России.

За тот же период курорты Турции приняли около 2,6 миллиона россиян. В этой страну из России можно улететь шестью прямыми рейсами. Объединенные Арабские Эмираты посетили 800 тысяч российских туристов. Только в Дубае в период с января по май 2023-го побывало полмиллиона гостей из России. Россиян предупредили о подорожании турпутевок с 2024 года

Египет, занимающий четвертое место по популярности, отчитался о примерно 750 тысячах отдыхающих из России. На Шри-Ланке и Мальдивах побывали около 110 тысяч россиян.

Более того, подчеркивает автор статьи, российская авиакомпания "Аэрофлот" летает прямыми рейсами на Гоа. А в начале июля после длительного перерыва были возобновлены перелеты из Москвы на кубинский остров Варадеро.

В Европу, напротив, поток туристов драматически сократился. В 2022-м в страны ЕС прибыло на 84 процента меньше российских туристов, чем в 2021-м. Но все же россияне могут получить шенгенскую визу в Венгрии, Греции или Италии. Больше всего в прошлом году выдала Испания: по данным шенгенской визовой статистики, около 154 тысяч виз.