МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Радикальные идеи победившего на выборах в Аргентине либертарианца Хавьера Милея вряд ли воплотятся в жизнь — экономика страны, несмотря на все проблемы, слишком развита, чтобы жить без собственной нацвалюты и центробанка, да и поддержку в парламенте все это не получит, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев. Аргентина может стать первой за 14 лет страной, перешедшей на доллар США

В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.

"Лидера страны с таким бэкграундом в даже уже привыкшей ко всему Южной Америке еще не было. Фактически, Милей стал известен благодаря своим экстравагантным, порой на грани фола, выступлениям в политических ток-шоу на местном телевидении, в которых он громко кричал и оскорблял оппонентов. Такой контент активно расходился в TikTok, что принесло ему огромную популярность и поддержку среди местных инфлюенсеров", — рассказал Лебедев.

То, что он и его идеи оказались востребованы в Аргентине, говорит о степени тяжести проблем, с которыми столкнулась эта страна в последнее время — инфляция под 140%, около 40% населения находятся за чертой бедности.

Помимо этого, Аргентина устала от правящей элиты и системных политиков, которых постоянно упрекают в коррупции. В этой ситуации не связанный с элитой Милей и его радикальные рецепты пришлись по душе аргентинцам, они увидели этом "человеке с бензопилой" простое решение своих проблем, полагает эксперт.

Однако воплотить радикальные предвыборные обещания вряд ли получится по объективным причинам. Некоторые страны — в основном карликовые государства Европы и тихоокеанские острова — действительно обходятся без собственного центробанка. Однако для большинства государств это жизненно важный компонент финансовой системы. Именно центральный банк регулирует денежно-кредитную политику и банковскую сферу, пополняет резервы и управляет заимствованиями.

Доллар США используют в качестве нацвалюты некоторые зависимые территории и формально независимые страны. Их сходство в том, что они целиком зависят от американских дотаций. Этого нельзя сказать об Аргентине, которая, несмотря на все проблемы, имеет быстро развивающуюся экономику и торговых партнеров в разных частях света.

Если страна действительно присоединится к девяти странам, использующим доллар США в качестве нацвалюты, это будет первый такой переход за 14 лет и крупнейший в истории. "Однако реализаций обещаний Милея маловероятна. Во-первых, у него нет поддержки в парламенте, у его движения там всего два депутата. Во-вторых, сами его идеи не совсем легальны с точки зрения аргентинского законодательства и конституции", — говорит Лебедев.

Для того, чтобы сделать хоть что-то, Милею придется идти на компромиссы с теми сами элитными группами, от которых он призывал избавиться, и, учитывая его радикализм, пока это сложно себе представить.

В Кремле заявили, что Россия уважает выбор Аргентины и выступает за развитие двухсторонних связей. "Однако в случае сворачивания планов по вступлению в БРИКС — а это одна из радикальных идей избранного президента — отношения могут осложниться", — заключил аналитик.