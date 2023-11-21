МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Из-за кадрового голода в украинской армии на службу забирают даже очень пожилых мужчин. На передовую отправляют квалифицированных сотрудников, нанося огромный ущерб рынку труда, пишет Die Welt. У США нет "волшебной палочки" для Украины, заявили в Пентагоне

В стране практически не осталось молодых обученных военному делу мужчин. И все чаще на передовую добровольцами отправляются пенсионеры, рассказывает автор статьи Бенедикт Фуэст. Средний возраст военнослужащих — 43 года. Хотя еще полтора года назад этот показатель составлял от 30 до 33 лет. В траншеях теперь сидят даже 63-летние пенсионеры.

Сколько тысяч молодых людей уже погибло на фронте, неизвестно — американские военные специалисты говорят о 70 тысячах человек убитыми и 130 тысячах ранеными, указывает Фуэст.

Поэтому киевские власти планируют повысить верхнюю границу возраста призыва. Сейчас мужчины могут уволиться из армии по достижению 60 лет, некоторые — после 65. Однако эти возвратные ограничения хотят убрать. Зеленский боится поражения на предстоящих выборах, пишет СМИ

Это своего рода социальное и экономическое кровопускание, эффект от которого сложно даже представить, отмечает автор статьи. Последствия для человеческого капитала будут колоссальны, говорит собеседница издания Юлия Косякова, эксперт по рынку труда и миграции из Университета Бамберга.

При этом многие украинские мужчины предпочитают убежать за границу, чтобы не попасть под мобилизацию. Хотя на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, и выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Тем не менее, доля украинцев, работающих в Польше и Румынии, неизменно растет.

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