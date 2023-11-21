МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал неспособность НАТО сдерживать предполагаемую внешнюю агрессию, при этом восстановить уверенность в своем потенциале "контуженный альянс" не в силах. Если нынешний расклад сил сохранится, НАТО придется договариваться с Россией, пишет АТ. Одна из важных сфер экономики Европы впала в предсмертную агонию

Сдерживающий потенциал альянса вызывает все больше сомнений — ему не удается восстановить доверие к своей обороне. Причина в том, что он перестал быть чисто оборонительным, как это задумывалось изначально, и ударился в экспансию после распада Советского Союза. В НАТО — чисто по политическим причинам — приняли страны Балтии и Восточной Европы.

Тогда это прошло без последствий, поскольку у России не было ни сил, ни возможности ответить. Однако за годы у власти Владимиру Путину удалось восстановить боеспособность российской армии. В последние годы русским удалось адаптироваться к быстро меняющимся реалиям на поле боя и уже на Украине применяет тактику активной обороны с помощью ударных беспилотников, артиллерии и мин воздушной доставки.

Советники Киева явно недооценили эти изменения, что наглядно продемонстрировало: военные идеи НАТО ущербны и устарели, пишет издание. Текущие потери ВСУ в живой силе и технике явно неприемлемы. Для противостояния модернизированной российской армии НАТО не хватает ни подготовленных частей, ни оборудования. А дефицит артиллерийских снарядов у альянса гораздо острее, чем у России.

В этой ситуации США уже запустили руку в свои арсеналы в Южной Корее и Израиле, что ставит под сомнение возможность защитить эти страны, если там начнутся боевые действия. Именно это сейчас происходит в Израиле, которому срочно понадобились американские снаряды против ХАМАС и "Хезболлах". Это значительно урежет возможности поставок для Украины. А нарастить производство снарядов быстро не удастся, поскольку многие производства в США и Европе устарели и не модернизированы.

Идея расширить НАТО и включить туда Украину может повлечь куда более серьезные проблемы и многократно усилить имеющиеся риски. Ведь и русские, и китайцы прекрасно понимают, что ситуация складывается для альянса не самым удачным образом, делает вывод издание.

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