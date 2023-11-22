МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз составил план предоставления Киеву долгосрочных обязательств по поддержанию его безопасности, пишет Bloomberg. Украина выпрашивает у США радары Sentinel, пишет СМИ

Агентство подчеркивает, что ЕС ранее не смог сдержать обещания о поставке снарядов ВСУ (один миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года), а переговоры о помощи Украине в размере 20 миллиардов долларов на четыре года зашли в тупик (ряд стран, в том числе Германия, не согласны с некоторыми условиями этой помощи).

В новом плане предполагается, что страны ЕС помогут Украине обучать солдат ВСУ, помогут украинскому ВПК, разработают другие механизмы помощи на долгий срок. Проект документа на этой неделе будут обсуждать послы стран Евросоюза. Предполагается, что в декабре его рассмотрят уже лидеры этих стран, также документ станет основной темой во время консультаций стран "Большой семерки" и Украины.

О том, что страны семерки договорились согласовать с Киевом пакет двусторонних гарантий безопасности, стало известно летом 2023 года во время саммита НАТО. В обмен на долгосрочную помощь Киев обещал продолжить реализацию реформ в раде сфер, в том числе в правоохранительной, судебной, в области безопасности и обороны.

Кроме этого, несколько союзников Украины хотят заключить соответствующие двусторонние соглашения уже в 2023 году.

В частности, ЕС намерена мобилизовать оборонную промышленность для предсказуемой, эффективной и долгосрочной помощи Украине в вопросах поставки военной техники. Кроме того, он поможет и украинской оборонной промышленности. Европа намерена обучать украинских солдат. Предполагается, что для Украины расширят возможности по ведению контроля за запасами стрелкового оружия, легкого вооружения и боеприпасов, и помогут пресечь незаконную торговлю ими. "Все выложил". Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Помощь ЕС также будет касаться в противодействии кибернетическим и гибридным угрозам, в пресечении распространения дезинформации. Европейцы помогут Украине в энергетических реформах и обеспечении ядерной безопасности. Кроме того, они помогут с другими реформами, которые необходимы стране для вступления в ЕС.

Украина будет получать из ЕС оружие в рамках так называемого Европейского фонда содействия миру (он предусматривает возмещение странам-членам расходов на поставку Киеву оружия и боевой техники).

Вместо изначально обещанных, но до сих пор не одобренных 20 миллиардов евро, которые предполагалось выделить для поставки ВСУ оружия в течение четырех лет, Евросоюз надеется согласовать пять миллиардов евро помощи на 2024 год.

Напомним, предполагается, что лидеры ЕС на саммите в декабре 2023 года обсудят рекомендацию Еврокомиссии о старте официальных переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС. При этом, Венгрия блокирует различные потоки помощи Украине, так как считает, что страны Евросоюза должны вначале между собой обсудить общую стратегии в отношении Украины, пишет агентство.