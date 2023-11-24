МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс". В Якутске начался всероссийский форум "Цифровой алмаз"

"С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — говорится в сообщении фонда.

Как отметил вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, в повестке форума будет выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона.

"Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное — поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы", — приводит слова Трутнева "Росконгресс".

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что мероприятие станет знаковым событием для делового сообщества.

"Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ — это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки", — заявил Кобяков.