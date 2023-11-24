МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Для обеспечения энергоснабжения станции "Раменское" третьего Московского центрального диаметра энергетики компании "Россети Московский регион" проложили две кабельные линии 10 кВ протяженностью 9 км, из них порядка 4 км — методом горизонтально направленного бурения. Это позволит выдавать потребителю порядка 5 МВт мощности электроэнергии.

Кроме того, для подключения объекта РЖД с возможностью резервирования выполнен комплекс мероприятий на питающем центре 110 кВ "Донино".

Третий Московский центральный диаметр (МЦД), связавший московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, представляет собой абсолютно новый сквозной маршрут протяженностью 85 километров, который проходит через всю столицу.

Ранее такого варианта пассажирского железнодорожного сообщения не существовало, а для поездки с юго-востока на северо-запад пассажиры должны были сделать пересадку с Казанского на Ленинградский вокзал, либо на метро. Станция Раменское — одна из самых удаленных от столицы, чем определяется ее востребованность для жителей Подмосковья.

"Россети" активно участвуют в развитии транспортной инфраструктуры столичного региона, обеспечивая новые объекты электроэнергией. Начиная с 2019 года только для нужд МЦД выдано из сети в общей сложности 135,6 МВт мощности, в числе крупнейших проектов — электроснабжение новых станций "Минская" и "Печатники".