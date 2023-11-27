МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после жалобы жительницы Магадана, которая взяла в кредит 4,5 миллиона рублей и перевела деньги на "безопасные счета" мошенников, передает УМВД России по региону. Мошенники нашли новый способ получать деньги

Как указали в ведомстве, 49-летняя женщина обратилась в дежурную часть Отдела МВД России по Магадану, рассказав, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

"Звонившие убедили заявительницу следовать инструкциям для предотвращения мошеннических действий по её банковским счетам. Введенная в заблуждение женщина оформила несколько кредитов и перечислила почти четыре с половиной миллиона рублей на указанные "безопасные счета", — подчеркнули в сообщении.

Вскоре женщина обратилась к своей знакомой, которая сообщила ей, что это были мошенники.

УМВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество", за которую предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.