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Жительница Магадана взяла кредит и перевела его мошенникам
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после жалобы жительницы Магадана, которая взяла в кредит 4,5 миллиона рублей и перевела... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, общество , россия, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" после жалобы жительницы Магадана, которая взяла в кредит 4,5 миллиона рублей и перевела деньги на "безопасные счета" мошенников, передает УМВД России по региону.
Как указали в ведомстве, 49-летняя женщина обратилась в дежурную часть Отдела МВД России по Магадану, рассказав, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.
"Звонившие убедили заявительницу следовать инструкциям для предотвращения мошеннических действий по её банковским счетам. Введенная в заблуждение женщина оформила несколько кредитов и перечислила почти четыре с половиной миллиона рублей на указанные "безопасные счета", — подчеркнули в сообщении.
Вскоре женщина обратилась к своей знакомой, которая сообщила ей, что это были мошенники.
УМВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество", за которую предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет.