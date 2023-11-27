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2023
https://1prime.ru/News/20231127/842381290.html
Unicredit исключили из списка системно значимых банков мира
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Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) исключил итальянский UniCredit из списка глобальных системно значимых банков, сообщает Reuters. Одновременно он... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) исключил итальянский UniCredit из списка глобальных системно значимых банков, сообщает Reuters.
Одновременно он добавил в список китайский Bank of Communications.
UniCredit — международная финансовая группа, с головным офисом в Милане, Италия. По итогам 2022 года занимает 34 место по величине активов в мире. Имеет дочерний банк в России — "ЮниКредит Банк".
Совет по финансовой стабильности был создан в феврале 1999 года по инициативе министров финансов и управляющих центральными банками стран "Группы семи". Штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария. Одна из основных задач совета — укрепление стабильности международных финансовых рынков.