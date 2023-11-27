МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) исключил итальянский UniCredit из списка глобальных системно значимых банков, сообщает Reuters. "Юникредит банк" остановил некоторые online-операции

Одновременно он добавил в список китайский Bank of Communications.

UniCredit — международная финансовая группа, с головным офисом в Милане, Италия. По итогам 2022 года занимает 34 место по величине активов в мире. Имеет дочерний банк в России — "ЮниКредит Банк".

Совет по финансовой стабильности был создан в феврале 1999 года по инициативе министров финансов и управляющих центральными банками стран "Группы семи". Штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария. Одна из основных задач совета — укрепление стабильности международных финансовых рынков.