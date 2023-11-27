МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Недавно обрушившийся в Астрахани дом подлежит сносу, озвучили в администрации города решение спецкомиссии. Названа причина обрушения части дома в Астрахани

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома, погиб человек. По данным следствия, ЧП произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело.

"По заключению экспертов, конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии, присутствует потенциальный риск дальнейшего разрушения", — отметили в комиссии.

Там добавили, что восстановить первый и второй подъезды технически невозможно. На этом фоне комиссия заключила, что дом подлежит сносу.

По словам первого замглавы города Назара Кучерука, власти предпринимают все меры для скорейшего решения вопроса касательно пострадавших граждан.