МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" более 2 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В "Роснефти" раскрыли, с чем связан иск "Транснефти" на 4,8 млрд рублей

Причины прекращения в карточке дела не указаны. Соответствующее определение суда не будет опубликовано, так как со стадии предварительных слушаний дело рассматривается в закрытом режиме.

Иск был подан в августе 2022 года. Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин тогда сообщил РИА Новости, что он связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

Девятый арбитражный апелляционный суд 20 ноября прекратил производство по другому громкому спору между сторонами – по иску "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Апелляционный суд рассматривал жалобу "Роснефти" на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.

"Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае 2022 года составляло около 11,9 миллиарда рублей.

В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов. Размер выплат, полученных "Роснефтью" за поставки в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ, превысил 75 миллионов долларов.

Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники писала, что стороны договорились об урегулировании разногласий. По данным издания, "Роснефть" откажется от судебных претензий к "Транснефти" по "Дружбе", а "Транснефть" обязуется продлить до конца мая 2025 года срок, в который она будет готова компенсировать "Роснефти" убытки за загрязненную нефть. Также, по данным газеты, "Транснефть" обязуется отказаться от иска на 2 миллиарда рублей за хранение нефти, после того как "Роснефть" покроет часть суммы — около 400 миллионов рублей.