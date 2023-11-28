МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Советский истребитель Миг-21 продолжает интересовать иностранцев, пишет The National Interest. ОАК заявила о применении новейших истребителей МиГ-35 в СВО

Самолет впервые поднялся в небо почти 70 лет назад и является примером долгожительства среди подобной техники.

Миг-21 считается первым передовым сверхзвуковым советским истребителем второго поколения (появился в середине 50-х годов прошлого века). Первый успешный, сделанный в СССР, истребитель-перехватчик (МиГ-21) мог развивать скорость 2 Маха (в два раза больше скорости звука). Поэтому он сразу встал в один ряд с американскими F-5 Freedom Fighter и F-104 Starfighter, а также Dassault Mirage III, который сделали во Франции.

НАТО назвала советско-российский самолет Fishbed (рыбообразный), а в СССР его прозвали "балалайка", поскольку это был первый истребитель с треугольными крыльями, напоминающими музыкальный инструмент.

Пока другие страны делают самолеты, которые не задерживаются в арсенале надолго, МиГ-21 остается исключением: его истребительные платформы постоянно модернизируются и совершенствуются, чтобы не отставать от аналогов. "У нас есть своя". Песков ответил на слова Трампа о "супер-пупер-ракете"

За тридцать лет, до середины 80-х годов Советский Союз произвел более 10 тысяч истребителей данного типа. Свыше 800 Мигов заказали Индия и Чехословакия (по соглашению о лицензионном производстве и передаче технологий). В какой-то момент МиГ-21 использовали ВВС около 40 стран. Сейчас этот исторический истребитель служит в 18 государствах.

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