МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году на уровне 0,6%, тогда как в следующем году ждет рост на 0,9% вместо 1,1%, ожидавшихся в сентябре, следует из ноябрьского доклада организации. ОЭСР улучшила прогноз по ВВП США в 2024 году

"Годовой рост ВВП в еврозоне, согласно прогнозу, ускорится с 0,6% с 2023 году до 0,9% в 2024 году и до 1,5% в 2025 году", — говорится в докладе. В 2022 году рост ВВП еврозоны оценивался в 3,4%, говорится в докладе.

Согласно прогнозу, рост в крупнейших европейских экономиках останется слабым в краткосрочной перспективе, но будет постепенно улучшаться по мере замедления инфляции, начала монетарного ослабления и восстановления реальных доходов.

По итогам текущего года ОЭСР прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,1% вместо 0,2%, рост на 0,6% против сентябрьского прогноза роста на 0,9% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. Прогнозы по росту ВВП Франции были ухудшены на текущий и следующий годы — до 0,9% и 0,8% соответственно, но в 2025 году ожидается рост на 1,2%.

Прогнозы по экономике Великобритании остаются при этом сдержанными — в 2023 году прогнозируется увеличение ВВП на 0,5%, в 2024 году — на 0,7%, а затем на 1,2% в 2025 году, говорится в докладе.