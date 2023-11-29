МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Черная металлургия в Европе на спаде, в том числе из-за завершения строительного сезона и стагнации в автомобилестроении, сокращаются спрос на слябы в странах ЕС, в итоге заказы не покрыли даже квоту на импорт из России в последний год, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. В России начнут выпускать арматуру, которой не было и при СССР

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что европейские прокатные заводы не полностью выбрали свою квоту на слябы, закупив 2,8 миллиона тонн стали из России за год — в период с октября прошлого года по сентябрь нынешнего, хотя квота составляла 3,75 миллиона тонн.

"Черная металлургия Европейского союза в настоящее время испытывает спад. Уменьшение потребления стали, в свою очередь, обусловлено завершением строительного сезона и проблемами в индустрии. Так, в Европе однозначно пробуксовывает автомобилестроение и, соответственно, оно (автомобилестроение — ред.) снизило спрос на плоский прокат… Как следствие, падение выпуска стального проката привело к сокращению объемов и числа заказов на слябы и далее по цепочке к уменьшению их импорта", — поделился Хазанов.

Эксперт проиллюстрировал свой тезис о спаде в черной металлургии в Европе рядом фактов. Например, он отметил, что горячекатаный лист на европейском рынке на данный момент предлагается за 600-630 евро за тонну, и это минимальный уровень с конца прошлого года. Также он привел данные от World Steel Association, в соответствии с которыми выплавка стали странами Европы за первые десять месяцев текущего года упала на 8,8%, до 106,8 миллиона тонн, в том числе в октябре снижение составило 7,1% (к уровню аналогичного месяца 2022 года).

Кроме того, падение показателей в ближайшее время продолжится, сделал прогноз Хазанов. "Не думаю, что в ближайшие месяцы положение дел улучшится. Скорее всего черная металлургия Европейского союза продолжит снижение производства, тем самым давя на ввоз слябов", — заключил эксперт.