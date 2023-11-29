Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЛОВАКИИ РАСШИРИЛО ЭМБАРГО НА АГРОПРОДУКЦИЮ С УКРАИНЫ С 4 ДО 14 ПОЗИЦИЙ — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20231129/842408580.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЛОВАКИИ РАСШИРИЛО ЭМБАРГО НА АГРОПРОДУКЦИЮ С УКРАИНЫ С 4 ДО 14 ПОЗИЦИЙ — ДОКУМЕНТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20231129/842408580.html
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