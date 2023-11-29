МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в октябре 2023 года обновил исторический минимум и составил 2,9%, следует из доклада Росстата. Число мест с частичной занятостью в России в мае выросло на треть за год

"В октябре 2023 года 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Предыдущие три месяца безработица находилась на уровне 3%. При этом если в сентябре общая численность безработных составила 2,315 миллиона человек, то в октябре — уже 2,224 миллиона человек.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Россия побила очередной рекорд занятости в третьем квартале

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в октябре 2023 года составила 76,3 миллиона человек.

Как ранее говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Возглавляемое им ведомство прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%. Там считают риск, связанный с напряженностью на рынке труда, одним из наиболее существенных внутренних рисков для развития экономики.