МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам, объем таких операций в третьем квартале этого года снизился почти до нуля, говорится в материалах Банка России. Росфинмониторинг отметил рост незаконных операций с криптовалютой

"В результате ухода крупнейших международных платежных систем и реакции иностранных регуляторов на обслуживание криптопосредниками российских клиентов в III квартале 2023 года россияне перестали приобретать криптоактивы по российским банковским картам – объем соответствующих операций снизился практически до нуля", — говорится в документе ЦБ.

В материалах регулятора уточняется, что по итогам второго-третьего кварталов 2023 года снизилась активность российских пользователей на рынке криптоактивов: уменьшились количество посещений сайтов крупнейших криптовалютных торговых площадок и объем потоков биткоинов на криптобиржах, который оценочно приходится на российских пользователей.

ЦБ пояснил, что основным каналом приобретения криптоактивов являются P2P-операции (перевод средств между физическими лицами). На фоне совершенствования кредитными организациями своих подходов к выявлению P2P-переводов, связанных с оборотом криптоактивов, среднемесячный объем таких операций вырос на 53,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Регулятор отмечает, что в настоящее время создаются альтернативные площадки, на которых россиянам доступно прямое пополнение баланса аккаунта криптобиржи с использованием банковских карт, выпускаемых российскими банками, а также совершение P2P-операций. "Банк России будет отслеживать соответствующие риски для финансовой системы и российских граждан и при необходимости принимать меры", — уточняется в материалах.

Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ поддерживает использование крипты и майнига в рамках эксперимента по трансграничным расчетам.