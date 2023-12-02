Аналитик Антонов: рубль начнет слабеть, если доллар будет стоить больше 90,3
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пока курс рубля к доллару не пробил уровень сопротивления в 90,3, он сможет отыгрывать потери. Если нацвалюта не устоит, наступит новая фаза ее ослабления, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Уходящая неделя была ознаменована разнонаправленными движениями рубля на внешних и внутренних факторах. При этом в пятницу доллар снова укрепился выше отметки 90 рублей. Это связано как с завершением налогового периода, так и с усилением спроса на валюту перед Новым годом, полагает он.
На неделе с 4 по 8 декабря в центре внимания участников рынка будут данные по объему промышленных заказов, деловой активности в сфере услуг, отчет по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США, а также отчеты по запасам нефти от Минэнерго США и Американского института нефти.
"Уровень 90,3 для доллара является сопротивлением и поддержкой для рубля. Если он не устоит, то наступит новая фаза ослабления рубля в рамках коррекции после семи недель укрепления. Цель по ней находится между 94-95 рублей за доллар. Пока американская валюта торгуется ниже 90,3, рубль способен быстро отыграть все потери и продолжить укрепляться", — прогнозирует аналитик.
Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 98,45 против текущей котировки 98,26. Если покупатели его пройдут, то цена устремится к уровню 101 рубль. Для пары юань/рубль вполне вероятен рост до 12,75 рублей.
Через неделю (15 декабря) состоится заседание ЦБ РФ. С учетом сохранения инфляционного давления, которое фиксирует Минэкономразвития, с большой долей вероятности ключевая ставка будет повышена до 16% с нынешних 15%. Это может стать позитивом для рубля, заключил Антонов.
https://1prime.ru/News/20231202/842435017.html