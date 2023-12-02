МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пока курс рубля к доллару не пробил уровень сопротивления в 90,3, он сможет отыгрывать потери. Если нацвалюта не устоит, наступит новая фаза ее ослабления, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Долларов не будет. Индия решила судьбу зависших российских рупий

Уходящая неделя была ознаменована разнонаправленными движениями рубля на внешних и внутренних факторах. При этом в пятницу доллар снова укрепился выше отметки 90 рублей. Это связано как с завершением налогового периода, так и с усилением спроса на валюту перед Новым годом, полагает он.

На неделе с 4 по 8 декабря в центре внимания участников рынка будут данные по объему промышленных заказов, деловой активности в сфере услуг, отчет по рынку труда в несельскохозяйственном секторе США, а также отчеты по запасам нефти от Минэнерго США и Американского института нефти.

"Уровень 90,3 для доллара является сопротивлением и поддержкой для рубля. Если он не устоит, то наступит новая фаза ослабления рубля в рамках коррекции после семи недель укрепления. Цель по ней находится между 94-95 рублей за доллар. Пока американская валюта торгуется ниже 90,3, рубль способен быстро отыграть все потери и продолжить укрепляться", — прогнозирует аналитик.

Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 98,45 против текущей котировки 98,26. Если покупатели его пройдут, то цена устремится к уровню 101 рубль. Для пары юань/рубль вполне вероятен рост до 12,75 рублей.

Через неделю (15 декабря) состоится заседание ЦБ РФ. С учетом сохранения инфляционного давления, которое фиксирует Минэкономразвития, с большой долей вероятности ключевая ставка будет повышена до 16% с нынешних 15%. Это может стать позитивом для рубля, заключил Антонов.