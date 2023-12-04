МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. МТС запустил бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum — аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 год, говорится в сообщении компании. МТС запустил сервис для борьбы с фродом на маркетплейсах

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы Nuum. Принять участие в тестировании можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год", — говорится в сообщении.

На новой платформе пользователи могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в web-версии, а также в магазинах приложений App Store и Google Play. Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями, каждые 2-3 недели продукт будет обновляться с учетом пользовательских отзывов.

Сейчас в Nuum есть контент таких блогеров, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многих других.

"Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты", – заявила руководитель проекта Nuum Наталья Братчикова.