МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-III) могут стать одним из источников активного финансирования инвестиционного процесса в экономике РФ, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Минфин предложил ограничить покупку иностранных бумаг на ИИС

Он напомнил, что сейчас происходит реформа индивидуальных инвестиционных счетов. "Они преобразуются в так называемые ИИС-III, и ИИС-I и ИИС-II постепенно будут уходить с нашего рынка. При этом ИИС-III, с нашей точки зрения, может стать одним из таких источников активного финансирования инвестиционного процессов в экономике", — сказал Аксаков.

Глава комитета обратил внимание, что сейчас Россия "находится на этапе серьезных вызовов, и одним из ответов на эти вызовы является активизация инвестиционного процесса". "Поскольку приток зарубежных инвестиций резко сократился, очевидно, мы рассчитываем на приток средств внутреннего инвестора, наших граждан и юридических лиц. Поэтому необходимо наладить так процесс, чтобы и гражданам, и юрлицам было интересно в долгую "вкладываться" в разные проекты, которые будут предложены бизнесом", — считает Аксаков.

ИИС — это специальный счет, для которого предусмотрены льготы по НДФЛ. Сейчас в России действуют ИИС двух типов: для первого предусмотрен возврат владельцу счета 13% внесенной на него суммы, во втором случае — освобождение от налога на доход от инвестиций при закрытии счета. Но получить эти льготы можно лишь при условии, что счет открыт минимум в течение трех лет.

Госдума планирует принять закон, позволяющий начиная с 2024 года открывать ИИС-III с более гибкими условиями и наличием больших льгот.