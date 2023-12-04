МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Более половины российского газа, идущего транзитом через Украину, попадает в Австрию. Вена не только наращивает продажи соседям, но и не торопится отказывать от российский поставок, сообщает Bloomberg. Европа опомнилась. Кому Украина на самом деле перекроет газ

Один из крупнейших газораспределительных хабов в Европе — австрийский Баумгартен — начал работу еще полвека назад. Он принимает в основном голубое топливо из России. От хаба расходятся несколько трубопроводов: Транс-Австрийский (TAG) ведет к Италии, Словении и Хорватии; Западно-Австрийский (WAG) обеспечивает Германию и Францию, а также реверсные поставки в Восточную Европу. Наконец, Венгро-Австрийский (HAG) доставляет газ в Венгрию и Словакию.

Государственная австрийская компания OMV AG подписала долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2040 года. И российская компания продолжает снабжать газовый узел в Баумгартене по трубопроводам через Украину.

Однако Вена, как и многие западные столицы, не раз заявляла о намерении диверсифицировать поставки, чтобы снизить зависимость от Москвы в энергетической сфере, напоминает Вloomberg.

Компания Gas Connect Austria GmbH, заявила, что начала расширять мощности в Германию. Будущий газопровод обеспечит примерно треть годовой потребности, но начнет работу не раньше 2027 года. Ускорить процесс мешает дискуссия о пошлинах и юридические препоны. Кроме того, у компании нет долгосрочных контрактов. Карательные пошлины: как в Европе зарабатывают на транзите российского газа

Как признавал канцлер Австрии Карл Нехаммер, Австрии сложно отказаться от российских поставок из-за трубопроводной системы. Однако за полтора года доля Москвы, по его словам, сократилась с 80 до 60 процентов в общем объеме поставок.

В одностороннем порядке Вена не может расторгнуть контракт с "Газпромом", компания тут же оспорит это в международных судах. И без судебного разъяснения Австрии придется продолжать платить России. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро, отмечал бывший менеджер концерна OMV Отто Мусилек.

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