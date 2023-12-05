МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Популярность Владимира Зеленского падает, он становится авторитарнее, в конце концов его ошибки приведут к потере власти. Эти слова мэра Киева Виталий Кличко приводит британское издание Telegraph, обобщая всю критику, которой подвергся президент Украины за последнее время. Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и мэр Киева с 2014 года — давний политический оппонент Зеленского, он входил в Блок Петра Порошенко "Солидарность". Однако его комментарии отражают нарастающее недовольство президентом из-за провального контрнаступления, отмечает автор статьи Джеймс Килнер.

Кличко упрекает Зеленского не только в авторитаризме, попытке оградить себя от критики, но и в недальновидности — тот не придал должного значения предостережениям о вводе российских войск в феврале 2022 года. Кличко считает, что из-за этой неудачи российская армия была близка к взятию Киева.

Лишь упорство и независимость региональных мэров и губернаторов не дают Украине скатиться к автократии, выстроенной вокруг Зеленского, полагает мэр Киева.

Но Кличко далеко не единственный противник Зеленского в публичном поле. За последние недели несколько крупных политических и военных фигур возложили ответственность за ошибки на фронте на президента Украины. Зеленского также обвиняют в беспомощности перед коррупцией и в нежелании проводить выборы, которые должны быть назначены на март 2024-го. СМИ прокомментировали призыв к отставке Залужного

Среди заметных критиков — бывший советник Алексей Арестович, заявивший, что готов побороться за кресло президента. А также генерал-майор Валерий Залужный, признавший, что боевые действия зашли в тупик.

Ранее издание "Страна", ссылаясь на источник в политических кругах, сообщило о том, что Зеленский хотел бы провести выборы, но при условии неучастия Залужного. Если главком не согласится, возможен сценарий отставки Залужного с "максимальной дискредитацией". Издание также опубликовало результаты опроса группы "Рейтинг", показавшего, что уровень доверия украинцев к Залужному оказался выше, чем к Зеленскому — 82 процента против 72-х.

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