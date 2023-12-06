МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках новой стратегии на 2024-2026 годы планирует создать умного помощника на базе искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора. Сбербанк назвал объем хищений кибермошенниками у россиян в 2023 году

"Какова же наша стратегия на ближайшие три года? Нашим приоритетом будет развитие искусственного интеллекта нового поколения… Мы должны создать умного помощника на основе искусственного интеллекта, который обладает экспертным уровнем знаний по всем направлениям нашей деятельности", — заявил банкир.

Он добавил, что Сбербанк должен завершить свою технологическую трансформацию, перевести большинство решений в онлайн, "затрачивая на них минимально возможный период времени, лучше – секунды", отметил Греф.