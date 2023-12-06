2023-12-06T15:29:41+03:00
2023-12-06T15:29:41+03:00
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Главы России и Ирана проведут переговоры в Москве 7 декабря
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси проведут переговоры 7 декабря в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. По информации пресс-службы, главы России и... ПРАЙМ, 06.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси проведут переговоры 7 декабря в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
По информации пресс-службы, главы России и Ирана проведут переговоры по расширению двухстороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в области торговли, транспорта и энергетики.
Отмечается, что лидеры также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран завершают работу над новым договором об отношениях. Обе страны усиленно работают над расширением сотрудничества в области энергетики.