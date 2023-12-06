МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси проведут переговоры 7 декабря в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Россия и Иран хотят снизить зависимость торговли от валют из-за санкций

По информации пресс-службы, главы России и Ирана проведут переговоры по расширению двухстороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в области торговли, транспорта и энергетики.

Отмечается, что лидеры также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран завершают работу над новым договором об отношениях. Обе страны усиленно работают над расширением сотрудничества в области энергетики.