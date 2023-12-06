МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 3,1% с 2,5%, следует из материалов регулятора. Мишустин назвал ожидаемый прирост ВВП еврозоны

При этом эксперты ухудшили свои прогнозы по росту экономики в 2024 году до 1,3% с ожидавшихся ранее 1,5%. В 2025 и 2026 годах по-прежнему ждут его на уровне 1,5%.

Ожидания аналитиков по ускорению инфляции в декабре 2023 года продолжили ухудшаться, теперь она прогнозируется на уровне 7,6% вместо 7% ранее. На следующий год прогноз сохранен на уровне 5,1%, далее ожидается возвращение темпов роста цен к цели в 4%.

Согласно прогнозу опрошенных аналитиков, средняя ключевая ставка в 2023 году будет находиться на уровне 9,9%, а в следующем — достигнет 14%. Далее показатель начнет снижаться — до 9% в 2025 году и 7% в 2026 году.

Оценка среднегодового курса доллара на 2023 год понижена до 85,4 рубля с 86 рублей, в следующем году — до 92 рублей с 94 рублей. Далее эксперты ожидают среднего курса доллара в 2025 году на уровне 93 рубля, а в 2026 году — 94,8 рубля.