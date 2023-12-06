МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. За девять месяцев 2023 года было выявлено 144 тысячи фишинговых сайтов, в то время как за весь 2022 год — 80 тысяч, 29 тысяч из них — заблокированы, рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов на пленарной дискуссии на XIV Всероссийском форуме "Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий". "Билайн" запустит сервисы защиты от мошенников

"В 2022 году у нас было выявлено 80 тысяч потенциальных фишинговых сайтов, из них 29 тысяч заблокировано. И в третьем квартале, до третьего квартала 2023 (включительно — прим. ред.) этот показатель вырос — 144 тысячи сайтов. И применительно к телефонному мошенничеству — в 2022 году 102 миллиона вызовов, в третьем квартале 2023 (включительно — прим. ред.) — 62 миллионов, то есть некое снижение. Все равно цифры и те, и другие — огромные", — сказал Шойтов.

Он напомнил, что сейчас на портале "Госуслуг" есть форма для обращения граждан по поводу телефонных мошенников — все потенциально мошеннические звонки обрабатываются в ручном режиме совместно с операторами связи. А также Роскомнадзор в 2022 году создал платформу для борьбы с телефонным мошенничеством "Антифрод".

"В 2023 году уже к ней подключена существенная часть операторов связи, в 2024 году завершается полностью ее создание, подключение. Рассчитываем, что это будет такая кардинальная системная мера, потому что там не пост-противодействие, а интерактивное противодействие", — добавил замминистра.

Также Шойтов рассказал о системе "Антифишинг", которая выявляет фишинговые сайты. Его оператором выступает подведомственный Минцифры НИИ "Интеграл".

Системы "Антифрод" и "Антифишинг" включены в национальный проект "Цифровая экономика". По словам замминистра, они также есть в планах мероприятий национального проекта "Экономика данных", которая будет запущена с 2025 года.