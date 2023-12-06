МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия наработала "санкционный иммунитет" и демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития, заявили в посольстве России в Лондоне. Великобритания выпустила рекомендации по борьбе с обходом санкций

В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц.

"Британским официальным лицам остается убеждать себя в том, что они "бьют по болезненным местам" российской экономики. На деле, пока в Лондоне и других западных столицах разбазаривали миллиарды на подпитку киевских коррупционеров, Россия успела наработать устойчивый "санкционный иммунитет" и ныне демонстрирует недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития", — говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Причем технологичные секторы, о "подрыве" которых с маниакальным упорством говорят в Лондоне, растут опережающими темпами. Машиностроение — на 22%, выпуск компьютеров и электроники — на 34,5%, электрооборудования — на 22,2%", — указали в диппредставительстве.

Диппредставительство также призвало Великобританию восстановить разрушенные ею отношения с Россией.

"Не пора ли на практике продемонстрировать знаменитое британское здравомыслие и начать "по крупицам" восстанавливать разрушенные самим же Лондоном связи с нашей страной?" — прокомментировали в ведомстве.