МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Страны G7 будут стремиться ограничить экспорт всех товаров, имеющих ключевое значение для российского ВПК, и призывают к этому другие страны. Пекин призвал Лондон снять санкции с китайских компаний

"Мы по-прежнему намерены ограничить экспорт всех товаров, имеющих ключевое значение для российского военно-промышленного комплекса. Мы призываем третьи страны принять аналогичные меры", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки".

Страны G7 активизируют усилия по борьбе с уклонением от санкций и мер экспортного контроля.

В объединении также заявили, что продолжат принимать меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций в третьих странах.

"Мы обязуемся ужесточить соблюдение и усилить политику ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций против тех, кто участвует в вводящих в заблуждение практиках, и обновляя наши правила соблюдения", — говорится в совместном заявлении саммита G7, которое было опубликовано на сайте МИД Японии.

Лидеры стран блока также заявили, что планируют ускорить работу в попытке снизить доходы России от энергоресурсов и металлов.

СТРАНЫ G7 ПРЕДПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПРОТИВ СЕТЕЙ ВОЕННЫХ ЗАКУПОК РФ И ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ МОСКВЕ ПОЛУЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ И КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ — ЗАЯВЛЕНИЕ

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