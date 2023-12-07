МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Заработная плата в России на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы — на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

"Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%", — сказал Путин.

Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.