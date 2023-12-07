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2023
https://1prime.ru/News/20231207/842494665.html
Путин заявил о росте зарплат и реальных доходов населения
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Заработная плата в России на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы — на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". "Это тоже очень... ПРАЙМ, 07.12.2023
новости, россия, владимир путин, население, доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Заработная плата в России на сегодняшний момент выросла на 7%, реальные доходы — на 4,4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%", — сказал Путин.
Президент отметил, что это важный фактор не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.