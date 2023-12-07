БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность помочь альянсу распределить согласованные 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать. Помощь Украине от союзников катастрофически рухнула

"Если возникают проблемы с тем, куда потратить два процента, я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", — заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Летом на саммите НАТО в Вильнюсе страны блока согласовали выделение 2% ВВП на оборонные расходы, при этом лишь немногие из 31 страны-участницы на практике осуществляют эти траты.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.