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Генсек НАТО дал совет альянсу, куда потратить деньги
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность помочь альянсу распределить согласованные 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать. "Если возникают проблемы с тем,... ПРАЙМ, 07.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность помочь альянсу распределить согласованные 2% ВВП на оборону, если они не знают, как это сделать.
"Если возникают проблемы с тем, куда потратить два процента, я могу Вам помочь, потому что у нас в НАТО есть много хороших возможностей для этого, к примеру, поддержка Украины. Поэтому, если у вас появились неожиданные деньги, я бы вложил их в поддержку Украины", — заявил генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Летом на саммите НАТО в Вильнюсе страны блока согласовали выделение 2% ВВП на оборонные расходы, при этом лишь немногие из 31 страны-участницы на практике осуществляют эти траты.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.