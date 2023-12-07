МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом его возврат к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Доллар США достиг двухнедельного максимума, евро ослаб

"Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+", — заявил Костин журналистам в кулуарах Форума ВТБ "Россия зовет!".

Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в основном благодаря росту ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами.

Глава ВТБ при этом добавил, что не видит угрозы девальвации дальнейшей, он должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.