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2023
https://1prime.ru/News/20231207/842500290.html
Костин оценил вероятность возврата доллара к 100 руб до конца года
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Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом его возврат к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Я не... ПРАЙМ, 07.12.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, курс доллара, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Базовых оснований для укрепления рубля нет, при этом его возврат к 100 рублям маловероятен до конца года, он будет "плавать" в районе 90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+", — заявил Костин журналистам в кулуарах Форума ВТБ "Россия зовет!".
Костин отметил, что недавнее укрепление курса произошло в силу нескольких причин, в основном благодаря росту ключевой ставки и административных мер по продаже валюты экспортерами.
Глава ВТБ при этом добавил, что не видит угрозы девальвации дальнейшей, он должен найти свое равновесие. По его мнению, вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.