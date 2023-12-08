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"Камаз" ожидает рекордную чистую прибыль за 2023 год
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"Камаз" прогнозирует рекордную чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 года, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. "У нас пока все в порядке с финансовыми... ПРАЙМ, 08.12.2023
новости, авто, финансы, бизнес, рекорд, чистая прибыль, камаз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Камаз" прогнозирует рекордную чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 года, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.
"У нас пока все в порядке с финансовыми результатами", — сказал топ-менеджер в кулуарах форума "Россия зовёт!".
"Да", — уточнил он, отвечая на вопрос о рекордной чистой прибыли по МСФО в этом году.
"Камаз" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год, однако в компании отмечали, что показатель по чистой прибыли превысит 5 миллиардов рублей. При этом автопроизводитель озвучил намерения выйти на чистую прибыль в размере 5 миллиардов рублей и в 2023 году.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.