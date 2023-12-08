МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Камаз" прогнозирует рекордную чистую прибыль по МСФО по итогам 2023 года, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. "Росатом" спрогнозировал рекордный транзитный грузопоток через Севморпуть

"У нас пока все в порядке с финансовыми результатами", — сказал топ-менеджер в кулуарах форума "Россия зовёт!".

"Да", — уточнил он, отвечая на вопрос о рекордной чистой прибыли по МСФО в этом году.

"Камаз" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год, однако в компании отмечали, что показатель по чистой прибыли превысит 5 миллиардов рублей. При этом автопроизводитель озвучил намерения выйти на чистую прибыль в размере 5 миллиардов рублей и в 2023 году.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.