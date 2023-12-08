МОСКВА, 8 дек- ПРАЙМ. Накануне приезда Владимира Путина в Эр-Рияд наследный принц Саудовской Аравии отложил поездку в Великобританию, пишет газета Financial Times. Путин оценил развитие двусторонних отношений с Саудовской Аравией

По информации издания, британские и саудовские чиновники обсуждали визит несколько месяцев, Лондон рассчитывал на приезд кронпринца в начале декабря. Однако Эр-Рияд резко изменил планы. И вместо поездки в Великобританию кронпринц с размахом принял в гостях российского лидера.

После этого британские парламентарии начали высказывать сомнения в прочности отношений с Саудовской Аравией. Член Консервативной партии Роберт Кортс отметил, что решение саудовского принца "предполагает дипломатическую неудачу" Лондона, в то время как Москва, напротив, начинает "слаженное дипломатическое наступление". Другой собеседник издания отметил невысокий авторитет премьера Риши Сунака на мировой арене.

Официальные лица королевства ссылаются на сложности в согласовании дат с британскими коллегами. И предлагают не проводит параллель с приемом Путина в Эр-Рияде, добавляет FT.

7 декабря президент России за один день посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где не был с 2019 года. В ОАЭ его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Саудовской Аравии — наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

На следующий день, 8 декабря, Путин принимал в Москве президента Ирана Эбрахима Раиси, а также наследного принца Омана Зиязана Бен Хейсама Аль Саида.