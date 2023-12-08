АСТАНА, 8 дек — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтетранспортная компания "Казтрансойл" в декабре планирует поставить в Германию 150 тысяч тонн нефти, сообщила пресс-служба компании. Главная опасность для нефти

"В декабре 2023 года в Германию АО "Казтрансойл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти", — говорится в сообщении.

При этом в январе-ноябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысячи тонн, отмечено в релизе.

Ранее компания сообщала, что в декабре 2022 года "Казтрансойл" была направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.