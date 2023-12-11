МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Киев нанес Варшаве болезненный и неожиданный удар, Польша может отомстить, отозвав свое согласие на расширение Евросоюза. Тем более, что республике крайне невыгодно вступление Украины в экономический блок, пишет Do Rzeczy. В Польше призвали Зеленского уйти в отставку

Отношения двух соседей в кризисе — спор о поставках дешевого зерна, сделавшего польский товар менее конкурентным, дополнился протестами дальнобойщиков. После того, как Брюссель дал украинцам возможность перевозить товары по территории Евросоюза практически без ограничений, польские транспортные компании терпят огромные убытки.

В то же время ведущие польские политики — Матеуш Моравецкий и Анджей Дуда — после 24 февраля 2022 года стали главными защитниками украинских интересов, напоминает автор статьи Якуб Возинский.

Старания политиков в какой-то момент были оправданы — когда Украина подавала заявку на вступление в ЕС, абсолютное большинство поляков поддерживали эту идею. Поэтому и Дуда, и Моравецкий "пустились в водоворот дипломатических манипуляций" в пользу Киева. Однако после почти двухлетнего "фестиваля иллюзий и наивных мечтаний", пора признать — Киев наносит только вред и убытки своему соседу, пишет Возинский.

И теперь вместо благодарности Варшава получит проблемы с Берлином. Германия, расширяя ЕС на Восток, требует взамен основополагающих изменений в европейских договорах. Иными словами, Польша потеряет часть независимости. На границе Польши и Украины образовалась очередь из 3500 машин

Кроме того, вопрос о вступлении Украины в экономический блок — это еще и огромная финансовая проблема. Варшава внесла в специальный фонд помощи 7,4 миллиарда евро, продолжают расти и размеры взносов в общий европейский бюджет. При этом основную долю Украина получит в качестве субсидий на сельское хозяйство. Учитывая, что площадь плодородных земель в этой стране больше размеров всей Польши, в год Киеву будет выплачиваться примерно 12-14 миллиардов евро. Для сравнения: Польша получает около 4,6 миллиарда евро, указывает автор статьи.

Возинский также напоминает, что основные предприятия на Украине принадлежат местным олигархам и международному капиталу — что тоже невыгодно для Варшавы. В ее интересах было бы предоставить Украине статус ассоциированной страны с вероятностью присоединения к Шенгену. Сейчас такое же положение у Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. В этом случае польские компании и граждане хотя бы получат доступ к украинскому рынку.

Полный текст читайте на ИноСМИ >>>