МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В ходе неудачного штурма российских оборонительных позиций украинская армия понесла огромные потери. Разбитый и обгоревший британский танк Challenger 2 стал символом окончания киевского наступления, пишет Forbes. Западные танки оказались неэффективными для ВСУ, пишут СМИ

Украинские военные смогли сберечь основную часть новейшей западной техники. И если им удастся переломить ситуацию на фронте, они смогут развернуть новое наступление на Мелитополь. Но лишь в теории, на практике это может обернуться настоящей катастрофой, пишет автор статьи Дэвид Экс.

По плану, который во всех деталях раскрыло издание The Washington Post, село Работино должно было стать плацдармом для удара ВСУ по Мелитополю. Вместо этого армия завязла в минных полях.

На попытку взять небольшой населенный пункт в Запорожской области ушло десять недель — российская армия подготовила гораздо лучше, чем ожидали ее противники. И в ходе катастрофического первого штурма 47-я бригада потеряла десятки машин и, возможно, сотни людей, сообщается в статье. Без принципиальных изменений в помощи Киеву, вторую попутку контрнаступления ВСУ не смогут предпринять.

Уничтожение в бою британского Challenger 2, о котором стало известно в начале сентября, стало первым подобным инцидентом за почти тридцать лет использования этой модели танков. Всего Лондон в 2023 году поставил Киеву четырнадцать 62,5-тонных танков Challenger 2, оставив у себя чуть более двухсот таких бронированных машин.

ВСУ вели наступательные действия с начала июня. С этого момента Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении танков западного производства, в частности, немецких Leopard и американских Abrams. Та же судьба ждет истребители F-16 в случае поставок Киеву, заявил летом президент России Владимир Путин.

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