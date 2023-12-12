МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Триумф Москвы близится, но, несмотря на это, Британии следует поддерживать Владимира Зеленского до конца. Иначе провал Киева перерастет в катастрофу всего НАТО, и тогда мир почувствует "отсутствие жандарма и осмелеет", пишет The Telegraph. Британия сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают и отступают. Теперь они в роли обороняющихся, и пытаются не потерять еще больше земель, пишет автор статьи Дэниел Ханнан. Россия, напротив, пережила год без существенных потерь, наращивая свои успехи.

Оптимистичные западные прогнозы о мощном контрнаступлении были основаны на удачах ВСУ в Харькове и Херсоне в 2022 году. На этой волне Киеву предоставили те виды оружия, которые ранее отказывались отправлять: ракеты дальнего радиуса действия, средства для разминирования и современные танки.

Но одновременно и России удалось извлечь уроки из прежних ошибок. Теперь Москве надо продержаться хотя бы год, полагает автор статьи. Даже если Дональд Трамп не вернется в Белый дом, конгрессмены-республиканцы все равно не захотят дальше финансировать конфликт.

При этом любая выгодная Москве мирная сделка станет сигналом для остальных о том, что НАТО со всем своими ресурсами не сумела достичь даже минимальной цели. Конфликты будут происходить все чаще, страны начнут осознавать отсутствие за углом либерального жандарма и смелеть, прогнозирует Ханнан. Сгоревший британский танк стал символом провала ВСУ для Запада

Однако автор полагает, что возможно мирное соглашение без "открытого поощрения действий России". Донбасс мог бы получить автономию, но не покидать политическую орбиту Киева, а в Крыму можно было бы провести референдум с участием международных наблюдателей, пишет The Telegraph.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации, но они не поступают с апреля 2022 года. В Киеве, напротив, повторяют, что в принципе не намерены договариваться.

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