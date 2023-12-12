The Telegraph: Россия может одержать оглушительную победу на Украине
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Триумф Москвы близится, но, несмотря на это, Британии следует поддерживать Владимира Зеленского до конца. Иначе провал Киева перерастет в катастрофу всего НАТО, и тогда мир почувствует "отсутствие жандарма и осмелеет", пишет The Telegraph.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают и отступают. Теперь они в роли обороняющихся, и пытаются не потерять еще больше земель, пишет автор статьи Дэниел Ханнан. Россия, напротив, пережила год без существенных потерь, наращивая свои успехи.
Оптимистичные западные прогнозы о мощном контрнаступлении были основаны на удачах ВСУ в Харькове и Херсоне в 2022 году. На этой волне Киеву предоставили те виды оружия, которые ранее отказывались отправлять: ракеты дальнего радиуса действия, средства для разминирования и современные танки.
Но одновременно и России удалось извлечь уроки из прежних ошибок. Теперь Москве надо продержаться хотя бы год, полагает автор статьи. Даже если Дональд Трамп не вернется в Белый дом, конгрессмены-республиканцы все равно не захотят дальше финансировать конфликт.
При этом любая выгодная Москве мирная сделка станет сигналом для остальных о том, что НАТО со всем своими ресурсами не сумела достичь даже минимальной цели. Конфликты будут происходить все чаще, страны начнут осознавать отсутствие за углом либерального жандарма и смелеть, прогнозирует Ханнан.
Однако автор полагает, что возможно мирное соглашение без "открытого поощрения действий России". Донбасс мог бы получить автономию, но не покидать политическую орбиту Киева, а в Крыму можно было бы провести референдум с участием международных наблюдателей, пишет The Telegraph.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации, но они не поступают с апреля 2022 года. В Киеве, напротив, повторяют, что в принципе не намерены договариваться.
https://1prime.ru/News/20231212/842537593.html