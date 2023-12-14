МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на "жесточайший конфликт" между Владимиром Зеленским и военными на Украине и напомнил, что предсказывал такое развитие событий. Песенка Зеленского на Украине спета, заявили в Совфеде

На совещании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ президент Белоруссии отметил: "Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные — это будет самая серьезная оппозиция Зеленскому. А никто не верил".

По его словам, украинские силовики и армия видят последствия политики официальных властей. "Военные погибают каждый день на фронте. До женщин дошло — хватают на улице, дают автомат ржавый — иди воюй! Какая это война, если человек воевать не умеет?" — отметил Лукашенко. Он также подчеркнул, что украинские военные сдаются в плен целыми группами.

Кроме того, по его словам, разрастается конфликт в отношениях между Украиной и Западом: "Безмозглую политику проводят". Он призвал договариваться о мире, заявив, что "эта мерзкая ситуация никому не нужна". Москва и Минск готовы к переговорам и никогда не отказывались от них. Но Зеленского сдерживал Запад, а "сейчас они кивают на него".

Последние месяцы украинские и западные СМИ сообщают о конфликте между Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. В ноябре издание The Time опубликовало материал о проблемах, с которыми столкнулась Украина — воровство в армии, из-за масштабов которого в отставку отправили министра обороны Алексея Резникова, спад интереса к конфликту на Западе и нехватка иностранной помощи. Издание также сообщило, что из-за патовой ситуации на фронте и ограниченных ресурсов военное командование предлагало отказаться от наступления, но президент Зеленский выступил против, чем вызвал упреки военных.