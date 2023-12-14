МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Владимир Путин, подводя итоги года в ходе прямой линии, ответил на вопрос об экспансии китайский автомобилей на российский рынок и о ценах на продукцию АвтоВАЗа, "улетевших в космос". В России зафиксировали избыток китайских машин на складах

"Ну не в космос, процентов на 40. Это тоже много, я понимаю", — прокомментировал вопрос ведущих президент. Чем больше будет машин, тем ниже будет цена, и АвтоВАЗ идет по этому пути, уверен он.

При этом после ухода западных брендов из России отрасли удалось выстоять. "Те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочарованы — у нас ничего не рухнуло", — сказал Путин.

Президент также признал, что возникло много вопросов по поводу развития собственной базы. И напомнил, что отрасль автокомпонентов в Росси была утрачена, ее необходимо возрождать, Минпромторг работает над решением этой проблемы. По его словам, "АвтоВАЗ" справляется с количеством выпускаемых машин, однако многие компоненты приходится закупать по завышенным ценам, что сказывается и на общей стоимости.

Кроме того, есть и успехи, подчеркнул Путин: Объединенным Арабским Эмиратам нравятся автомобили Aurus, которые они начали собирать. Хотя эта автомарка тоже с очень высоким ценником, отметил он.

Что касается китайских автомобилей, их "экспансия" характерна не только для России. Производители из Поднебесной активно ведут себя и на других рынках, вытесняя местные бренды, в частности, в Европе. При этом качество их машин неизменно растет, отметил президент.

Ранее исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов сообщал "Известиям", что у российских дилеров скопилось около 175 тысяч автомобилей производства КНР, отрасль столкнулась с затовариванием. При этом в планах китайских производителей — реализовать 1,2 млн автомобилей, что в три раза больше, чем в 2023 году.

Однако даже на этом фоне существенной коррекции цен на автомобили аналитики не ждут. В массовом сегменте стоимость новых авто выросла в разы.